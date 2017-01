Symbole klas według PKD

010 Rolnictwo i łowiectwo 01.11–01.28, ex 01.29, 01.30–01.70, ex 02.10, ex 02.30, ex 02.40, ex 03.22, ex 08.11, ex 09.90, ex 10.39, ex 10.41, ex 11.02, ex 16.29, ex 20.13, 20.15, ex 36.00, ex 38.21, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 68, ex 69.20, ex 70.21–72.20, ex 74.90, 75.00, ex 80.20, ex 81, ex 84.13, ex 94.99

020 Leśnictwo ex 01.29, ex 02.10, 02.20, ex 02.30, 02.40, ex 16.10, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20

050 Rybołówstwo i rybactwo 03.11–03.21, ex 03.22, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 70.22, ex 80.20

100 Górnictwo i kopalnictwo 05.10–09.90, ex 10.84, ex 19.20, ex 38.21, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 52.21–52.22, ex 80.20, ex 84.13

150 Przetwórstwo przemysłowe 10.11–10.32, ex 10.39–10.41, 10.42–10.83, ex 10.84, 10.85–11.01, ex 11.02, 11.03–13.20, ex 13.30, 13.91–15.20, ex 16.10, 16.21–16.24, ex 16.29, 17.11–19.10, ex 19.20, 20.11–20.12, ex 20.13, 20.14, 20.16–33.20, ex 38.12–38.22, 38.31–38.32, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 58.11–58.19, ex 59.20, ex 62.09, ex 80.20, ex 84.13, ex 95.12, ex 95.22, 95.24, ex 95.29

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ex 35.11–35.14, 35.21–35.30, ex 36.00, ex 38.12, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 84.13

500 Handel ex 10.39, ex 11.01–11.02, ex 13.30, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, 45.11–47.99, ex 52.21, ex 80.20, ex 95.12, 95.21, ex 95.22–95.23, 95.25, ex 95.29, ex 96.09

550 Hotele i restauracje 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, 55.10–56.21, ex 56.29, 56.30, ex 80.20, ex 84.13

600 Transport i łączność 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, 49.10–52.10, ex 52.21–52.22, 52.23–53.20, ex 60.20, 61.10–61.90, ex 74.90, ex 80.20, ex 82.19, ex 84.11, ex 84.13, ex 85.32

630 Turystyka 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, 79.11–79.12, ex 79.90, ex 84.13

700 Gospodarka mieszkaniowa 41.10, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, 68.10–68.31, ex 68.32, ex 80.20, ex 81.10

710 Działalność usługowa ex 02.40, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 59.20, 63.99, ex 64.20, 69.10–70.21, ex 70.22, 71.11–71.20, 73.11–74.10, ex 74.20, 74.30, ex 74.90, 77.11–77.40, ex 78.10, 78.20–78.30, 80.10, ex 80.20, 80.30, 81.21–81.22, ex 81.29, 82.11, ex 82.19, 82.20–82.99, ex 84.13, ex 85.51, ex 85.60, 93.13, 96.01–96.04, ex 96.09

720 Informatyka ex 33.12, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 58.11–58.19, 58.21–58.29, ex 59.20, ex 60.10–60.20, 62.01–62.03, ex 62.09, 63.11–63.12, ex 80.20, 95.11

730 Nauka 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 72.11–72.20, ex 80.20

750 Administracja publiczna 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 68.32, ex 72.11–72.20, ex 80.20, ex 81.10, ex 84.11–84.13, 84.21, ex 88.99, ex 91.01

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 68.32, ex 80.20, ex 81.10, ex 84.11–84.13, ex 91.01

752 Obrona narodowa 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 72.19, ex 80.20, 84.22, ex 94.91

753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 84.30

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ex 41.20–43.99, ex 80.20, 84.24–84.25

755 Wymiar sprawiedliwości 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, 84.23

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ex 84.11

757 Obsługa długu publicznego ex 84.11

758 Różne rozliczenia 64.11–64.19, ex 64.20, 64.30–66.30, ex 84.11, 94.92, 99.00

801 Oświata i wychowanie 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 56.29, ex 80.20, 85.10–85.31, ex 85.32, 85.41, ex 85.42, ex 85.51–85.52, 85.53–85.59, ex 85.60

803 Szkolnictwo wyższe 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.42, ex 85.60

851 Ochrona zdrowia 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.60, 86.10–86.90, 87.10, ex 87.20, ex 87.30, ex 88.99

852 Pomoc społeczna 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20–88.99

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20–88.99

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20–88.99

855 Rodzina 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20–87.90, ex 88.91–88.99

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 01.61–01.62, ex 01.63–01.64, ex 10.39, ex 35.11–35.14, 37.00–38.11, ex 38.12–38.22, 39.00, 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 81.29, 81.30, ex 96.09

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, 59.11–59.14, ex 59.20, ex 60.10–60.20, 63.91, ex 74.20, ex 79.90, ex 80.20, ex 85.52, 90.01–90.04, ex 91.01, 91.02–91.03, 93.21, ex 93.29

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39, ex 43.91–43.99, ex 80.20, 91.04